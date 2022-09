WTA Seul 2022 | in semifinale Ostapenko-Raducanu da leccarsi i baffi Alexandrova supera Sun | per lei Tatjana Maria

(Di venerdì 23 settembre 2022) Il torneo WTA diha le sue semifinaliste, e possiamo già arrivare ad una conclusione: avremo un nuovo nome sull’albo d’oro. La campionessa dello scorso anno, la cinese Zhu Lin, è caduta pesantemente sotto i colpi della tedesca, che si è sbarazzata di lei con un doppio 6-1 in una sfida senza storia. Per la teutonica, alla terzadel suonel circuito maggiore (spicca quella di Wimbledon), il prossimo scoglio sarà il più grande finora affrontato: al suo cospetto c’è la russa Ekaterina, seconda testa di serie del tabellone, che ha sudato più del previsto con la svizzera Lulu Sun, uscita sconfitta solo dopo due ore di battaglia. Nella parte alta del tabellone ci sarà invece uno scontro interessante fra due vincitrici Slam. Presente la capofila ...

Lulu Sun (333) uscita a testa alta dai quarti di finale del torneo di. L'elvetica infatti stata superata da Ekaterina Alexandrova (24) con il punteggio di 7 - 5 7 - 6 (8/6) al termine di una sfida ...