Ungheria, Marco Rossi: "Orban è un intenditore di calcio" (Di venerdì 23 settembre 2022) Marco Rossi, ct dell'Ungheria, ha parlato anche del suo rapporto con il presidente Orban in un'intervista rilasciata a 'La Repubblica'. Questo il suo commento: "Ho un bellissimo rapporto con lui ma non mi interessavo di politica in Italia, figuriamoci in Ungheria. Il nostro è un rapporto basato esclusivamente sul calcio, perché lui è un intenditore. Io invece non parlo di politica perché non ne so niente. Penso che nel mondo di tuttologi ce ne siano già abbastanza, dai virus alle guerre, lascio a loro il compito di pontificare". SportFace.

