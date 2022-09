Ultime Notizie – Elezioni 2022, Meloni a Napoli: ‘Bella ciao’ su striscioni e protesta studenti (Di venerdì 23 settembre 2022) Cartelli e striscioni con la scritta “Bella ciao” e il verso “Una mattina mi son svegliato o bella ciao” sono stati esposti ai balconi di un palazzo nei pressi dell’Arenile di Bagnoli, dove nel pomeriggio si terrà il comizio conclusivo della campagna elettorale di Giorgia Meloni. La leader di Fratelli d’Italia è intanto arrivata a Napoli: Meloni partecipa a un incontro all’Unione industriali di Napoli a piazza dei Martiri, nel centro cittadino. Alle 16 è quindi attesa a Bagnoli, quartiere della zona occidentale della città. Il quartiere è presidiato dalle forze dell’ordine per scongiurare la possibilità di contestazioni e scontri da parte della galassia antagonista. Meloni è entrata da un ingresso laterale di Palazzo Partanna, sede dell’Unione industriali. Intanto, un gruppo di ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 23 settembre 2022) Cartelli econ la scritta “Bella ciao” e il verso “Una mattina mi son svegliato o bella ciao” sono stati esposti ai balconi di un palazzo nei pressi dell’Arenile di Bagnoli, dove nel pomeriggio si terrà il comizio conclusivo della campagna elettorale di Giorgia. La leader di Fratelli d’Italia è intanto arrivata apartecipa a un incontro all’Unione industriali dia piazza dei Martiri, nel centro cittadino. Alle 16 è quindi attesa a Bagnoli, quartiere della zona occidentale della città. Il quartiere è presidiato dalle forze dell’ordine per scongiurare la possibilità di contestazioni e scontri da parte della galassia antagonista.è entrata da un ingresso laterale di Palazzo Partanna, sede dell’Unione industriali. Intanto, un gruppo di ...

