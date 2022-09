Ucraina, al via referendum per annessione a Russia (Di venerdì 23 settembre 2022) Le province di Luhansk, Donetsk, Kherson e Zaporizhzhia, che rappresentano circa il 15 per cento del territorio dell'Ucraina, si preparano oggi a tenere referendum per l'adesione alla Russia. Le urne ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 23 settembre 2022) Le province di Luhansk, Donetsk, Kherson e Zaporizhzhia, che rappresentano circa il 15 per cento del territorio dell', si preparano oggi a tenereper l'adesione alla. Le urne ...

