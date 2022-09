Skytg24 | programmazione speciale dedicata alle elezioni politiche

Leggi su iltempo

(Di venerdì 23 settembre 2022) È partita oggi pomeriggio ladidi domenica 25 Settembre. Il canale all news diretto da Giuseppe De Bellis trasmette infatti14 (in replica22.00) "Casa Italia, idee a confronto" di fatto l'unico format che ha messo in comparazione i programmi dei principali partiti attraverso il montaggio delle risposte date dai singoli leader e ponendo l'accento esclusivamente sulle idee avanzate per risolvere i problemi più urgenti e rilevanti del Paese. Sky TG24 sostiene da sempre l'utilità dei dibattiti tra i leader in tv e la loro importanza come momento fondamentale per una partecipazione maggiormente consapevole alla vita democratica del Paese da parte dell'opinione ...