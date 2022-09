Roma, paura in centro: prima aggredisce la titolare, poi svaligia il negozio (Di venerdì 23 settembre 2022) Ha aggredito la titolare di un negozio nel pieno centro di Roma per poi allontanarsi dopo aver prelevato dal negozio decine di borse e portafogli. Un incubo per la proprietaria, le cui urla hanno, tuttavia, contribuito a mettere in fuga l malvivente, poi bloccato tempestivamente da una pattuglia della Polizia Locale. L’uomo, un cittadino di 33 anni, cercava di fuggire su via di Torre Argentina, con il carico degli accessori rubati poco prima dall’esercizio. L’intervento degli agenti Gli agenti del Gruppo Sicurezza Sociale Urbana, GSSU, diretti dal Dott. Stefano Napoli, hanno arrestato il 33enne e recuperato l’intera refurtiva. Invece, un’altra pattuglia sopraggiunta un ausilio ha fornito assistenza alla vittima, prestandole l’aiuto necessario e ricostruendo i dettagli dell’accaduto. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 23 settembre 2022) Ha aggredito ladi unnel pienodiper poi allontanarsi dopo aver prelevato daldecine di borse e portafogli. Un incubo per la proprietaria, le cui urla hanno, tuttavia, contribuito a mettere in fuga l malvivente, poi bloccato tempestivamente da una pattuglia della Polizia Locale. L’uomo, un cittadino di 33 anni, cercava di fuggire su via di Torre Argentina, con il carico degli accessori rubati pocodall’esercizio. L’intervento degli agenti Gli agenti del Gruppo Sicurezza Sociale Urbana, GSSU, diretti dal Dott. Stefano Napoli, hanno arrestato il 33enne e recuperato l’intera refurtiva. Invece, un’altra pattuglia sopraggiunta un ausilio ha fornito assistenza alla vittima, prestandole l’aiuto necessario e ricostruendo i dettagli dell’accaduto. ...

