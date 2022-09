Robin Gosens: “Ho rifiutato il Leverkusen per restare all’Inter” (Di venerdì 23 settembre 2022) Robin Gosens giura fedeltà all’Inter. L’esterno tedesco ex Atalanta ha ricevuto diverse proposte dall’estero, fra cui quella del Bayer Leverkusen, ma ha deciso di rimanere in Italia. L’esperienza nerazzurra fin qua non è stata positiva, ma il teutonico è pronto a scalare le gerarchie. Gosens ha voluto fortemente la maglia dell’Inter, come testimoniano queste dichiarazioni: “Il Bayer Leverkusen? Ho avuto dei contatti con il direttore sportivo, Simon Rolfes, con il quale c’è stato uno scambio sincero e aperto. Gli ho detto che all’Inter ho appena cominciato e che voglio continuare a combattere per questi colori. Mi trovo molto a mio agio all’Inter in questo momento e sono molto motivato“, ha detto il laterale tedesco, ai microfoni di Sport1.de. “Sono ... Leggi su sportface (Di venerdì 23 settembre 2022)giura fedeltà. L’esterno tedesco ex Atalanta ha ricevuto diverse proposte dall’estero, fra cui quella del Bayer, ma ha deciso di rimanere in Italia. L’esperienza nerazzurra fin qua non è stata positiva, ma il teutonico è pronto a scalare le gerarchie.ha voluto fortemente la maglia dell’Inter, come testimoniano queste dichiarazioni: “Il Bayer? Ho avuto dei contatti con il direttore sportivo, Simon Rolfes, con il quale c’è stato uno scambio sincero e aperto. Gli ho detto cheho appena cominciato e che voglio continuare a combattere per questi colori. Mi trovo molto a mio agioin questo momento e sono molto motivato“, ha detto il laterale tedesco, ai microfoni di Sport1.de. “Sono ...

