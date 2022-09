Recessione in arrivo e timore per le mosse delle banche centrali: perché i mercati sono andati a picco (Di venerdì 23 settembre 2022) Dati macroeconomici che concretizzano l’incubo Recessione. Petrolio in conseguente crollo. Possibili interventi della Bce non solo in chiave antinflazione. E tante tensioni politiche, legate alla guerra in Ucraina ma anche alle elezioni in Italia. Un cocktail indigesto nell’ultimo giorno della settimana per i mercati finanziari, con le Borse internazionali – dall’Europa a Wall Street – a picco e con rendimenti dei titoli di Stato in forte crescita. La maglia nera tra le piazze finanziarie è stata Milano, anche in attesa del voto di domenica: ha perso il 3,3%. L’indice Stoxx 600, che raggruppa i principali titoli quotati sul Vecchio continente, ha lasciato sul terreno il 2,3%, calo che equivale a 232 miliardi di euro di capitalizzazione persa in una seduta. Mentre a Wall Street il Dow Jones è sceso di circa 600 punti ai minimi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 settembre 2022) Dati macroeconomici che concretizzano l’incubo. Petrolio in conseguente crollo. Possibili interventi della Bce non solo in chiave antinflazione. E tante tensioni politiche, legate alla guerra in Ucraina ma anche alle elezioni in Italia. Un cocktail indigesto nell’ultimo giorno della settimana per ifinanziari, con le Borse internazionali – dall’Europa a Wall Street – ae con rendimenti dei titoli di Stato in forte crescita. La maglia nera tra le piazze finanziarie è stata Milano, anche in attesa del voto di domenica: ha perso il 3,3%. L’indice Stoxx 600, che raggruppa i principali titoli quotati sul Vecchio continente, ha lasciato sul terreno il 2,3%, calo che equivale a 232 miliardi di euro di capitalizzazione persa in una seduta. Mentre a Wall Street il Dow Jones è sceso di circa 600 punti ai minimi ...

