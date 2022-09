Raspadori, vittoria che serviva per tornare noi stessi (Di venerdì 23 settembre 2022) "E' la vittoria che ci serviva, contro una grande nazionale, per dimostrare che siamo tornati ad essere noi stessi". Lo dice Giacomo Raspadori, autore del gol vittoria dell'Italia sull'Inghilterra, a ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 23 settembre 2022) "E' lache ci, contro una grande nazionale, per dimostrare che siamo tornati ad essere noi". Lo dice Giacomo, autore del goldell'Italia sull'Inghilterra, a ...

Azzurri : ?????????????? ???????????? ?????????????????? #ItaliaInghilterra 1??-0?? ?? #Raspadori 68’ ?? Vittoria meritata per gli #Azzurri che vi… - FilippoLaBua1 : RT @Azzurri: ?????????????? ???????????? ?????????????????? #ItaliaInghilterra 1??-0?? ?? #Raspadori 68’ ?? Vittoria meritata per gli #Azzurri che vincono a #Mi… - Giacomospana97 : RT @Azzurri: ?????????????? ???????????? ?????????????????? #ItaliaInghilterra 1??-0?? ?? #Raspadori 68’ ?? Vittoria meritata per gli #Azzurri che vincono a #Mi… - sportface2016 : #NationsLeague, #Raspadori: 'Avevamo bisogno di una vittoria così' - ArmyLoveJu : RT @Azzurri: ?????????????? ???????????? ?????????????????? #ItaliaInghilterra 1??-0?? ?? #Raspadori 68’ ?? Vittoria meritata per gli #Azzurri che vincono a #Mi… -