Piazza Affari in rosso, tonfo per Tenaris (Di venerdì 23 settembre 2022) (Adnkronos) – Chiusura di settimana con vero e proprio tonfo per Piazza Affari, spinta al ribasso come tutta Europa dai futures americani in rosso per i timori sulla possibile recessione e dal calo oltre le stime degli indici Pmi nel Vecchio Continente. Pesa lo scenario internazionale tra inflazione che non si ferma e tensione crescente tra Russia e Occidente, con l’Ue che inizierà a discutere nel fine settimana il nuovo pacchetto di sanzioni contro Mosca. La Bce sta poi valutando un possibile ritocco delle operazioni di finanziamento a lungo termine per le banche, il cosiddetto Tltro. Cala poi in maniera decisa il prezzo del petrolio, con Brent e Wti in netta diminuzione (di circa il 5%). Secondo l’analista tecnico di ActivTrades, Pierre Veyret, il trend ribassista sui titoli italiani continuerà anche la prossima ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 23 settembre 2022) (Adnkronos) – Chiusura di settimana con vero e proprioper, spinta al ribasso come tutta Europa dai futures americani inper i timori sulla possibile recessione e dal calo oltre le stime degli indici Pmi nel Vecchio Continente. Pesa lo scenario internazionale tra inflazione che non si ferma e tensione crescente tra Russia e Occidente, con l’Ue che inizierà a discutere nel fine settimana il nuovo pacchetto di sanzioni contro Mosca. La Bce sta poi valutando un possibile ritocco delle operazioni di finanziamento a lungo termine per le banche, il cosiddetto Tltro. Cala poi in maniera decisa il prezzo del petrolio, con Brent e Wti in netta diminuzione (di circa il 5%). Secondo l’analista tecnico di ActivTrades, Pierre Veyret, il trend ribassista sui titoli italiani continuerà anche la prossima ...

