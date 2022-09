Papa Francesco e la necessità del dialogo con l’invasore: puzza, ma va fatto! (Di venerdì 23 settembre 2022) di Riccardo Cristiano* Sul volo che lo ha ricondotto in Italia dal Kazakhstan, Francesco ha svolto delle considerazioni importantissime su guerra, armi e dialogo che stranamente non hanno avuto la giusta eco, soprattutto nei media più sensibili a questi temi. Perché le sue parole hanno delle conseguenze culturali rilevanti. Sulla guerra il Papa ha detto chiaramente che esiste un diritto alla difesa, che è anche una forma di amore alla patria. Queste parole hanno in certo qual modo riportato alla dimensione ucraina il conflitto ucraino. Un conflitto che è vissuto e subìto dalla popolazione del posto con gli stessi desideri e sentimenti di quella italiana al tempo della Seconda guerra mondiale, ad esempio. La guerra non è un’ideologia, la realtà prevale sull’idea, ma se c’è invasione la popolazione deve potersi difendere, manifestare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 settembre 2022) di Riccardo Cristiano* Sul volo che lo ha ricondotto in Italia dal Kazakhstan,ha svolto delle considerazioni importantissime su guerra, armi eche stranamente non hanno avuto la giusta eco, soprattutto nei media più sensibili a questi temi. Perché le sue parole hanno delle conseguenze culturali rilevanti. Sulla guerra ilha detto chiaramente che esiste un diritto alla difesa, che è anche una forma di amore alla patria. Queste parole hanno in certo qual modo riportato alla dimensione ucraina il conflitto ucraino. Un conflitto che è vissuto e subìto dalla popolazione del posto con gli stessi desideri e sentimenti di quella italiana al tempo della Seconda guerra mondiale, ad esempio. La guerra non è un’ideologia, la realtà prevale sull’idea, ma se c’è invasione la popolazione deve potersi difendere, manifestare ...

