Omicidio Saman | il padre | intercettato | aveva confessato di averla uccisa

(Di venerdì 23 settembre 2022) Poco più di un mese dopo la scomparsa di, ilconfessò il delitto durante una telefonata a un parente in Italia. Ma ormai era fuggiro in Pakistan L'articolo proviene da Firenze Post.

... che è ancora latitante in Pakistan insieme alla moglie, avrebbe quindi confessato l'della figlia di cui non si hanno più notizie dal 30 aprile 2021. La telefonata del papà di'Per me ...... accusati a vario titolo di sequestro di persona,premeditato in concorso e soppressione ... Sono ancora latitanti, invece, Shabbar Abbas e Nazia Shaheen, i genitori di, fuggiti in ...Sembra prendere una direzione sempre più chiara la vicenda di Saman Abbas, la 18enne pachistana scomparsa da un anno e mezzo dall'Emilia.