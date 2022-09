Nel Pd si aspetta solo la sconfitta. Letta le ha sbagliate tutte (Di venerdì 23 settembre 2022) Bisognerebbe avere il coraggio di dirselo: “Gli occhi da tigre” che Enrico Letta annunciava all’inizio della campagna elettorale non si sono visti. Il primo responsabile è proprio Letta, del resto il segretario del Pd ha sempre detto – questo gli va riconosciuto – di volerci “mettere la faccia”, solo che a pochi giorni dal voto viene da chiedersi esattamente quale fosse il messaggio, quale fosse la strategia e soprattutto si può già sentire in sottofondo la tiritera dell’analisi della sconfitta che dentro il partito in molti sono pronti a usare come arma contro il segretario (in previsione del prossimo congresso) più che per un autentico esame di coscienza. Nel Pd si aspetta solo la sconfitta. Dalle alleanze alle candidature Partiamo dall’inizio, quando l’inizio era ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 23 settembre 2022) Bisognerebbe avere il coraggio di dirselo: “Gli occhi da tigre” che Enricoannunciava all’inizio della campagna elettorale non si sono visti. Il primo responsabile è proprio, del resto il segretario del Pd ha sempre detto – questo gli va riconosciuto – di volerci “mettere la faccia”,che a pochi giorni dal voto viene da chiedersi esattamente quale fosse il messaggio, quale fosse la strategia e soprattutto si può già sentire in sottofondo la tiritera dell’analisi dellache dentro il partito in molti sono pronti a usare come arma contro il segretario (in previsione del prossimo congresso) più che per un autentico esame di coscienza. Nel Pd sila. Dalle alleanze alle candidature Partiamo dall’inizio, quando l’inizio era ...

