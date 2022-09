Medvedev numero 1 nel non saper gestire le emozioni: a Metz ci ricasca… (Di venerdì 23 settembre 2022) Ci risiamo, Daniil Medevedev è caduto nel solito autogol, la gestione dei nervi e quindi il rapporto col mondo esterno, a cominciare dal pubblico. E, a Metz, ha perso prima la testa e poi la partita ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 23 settembre 2022) Ci risiamo, Daniil Medevedev è caduto nel solito autogol, la gestione dei nervi e quindi il rapporto col mondo esterno, a cominciare dal pubblico. E, a, ha perso prima la testa e poi la partita ...

WeAreTennisITA : Una serata da Stan ?????? A Metz, Stan Wawrinka scalda il pubblico con una roboante vittoria sul numero 1 Daniil Medv… - GioITA2 : RT @RaiNews: 'Si registra un numero eccezionale di ingressi. 4.824 cittadini russi sono arrivati ieri in Finlandia' ha dichiarato il capo d… - paoloangeloRF : Wow #wawrinka batte in due set l’ex numero uno #Medvedev negli ottavi”la quinta vittoria in stagione forse quella d… - RSIsport : ?????? Impresa di Wawrinka agli ottavi di finale di Metz, eliminato il numero 4 mondiale e testa di sere numero 1 del… - tfabiani2 : RT @RaiNews: 'Si registra un numero eccezionale di ingressi. 4.824 cittadini russi sono arrivati ieri in Finlandia' ha dichiarato il capo d… -