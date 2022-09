Mascherine addio anche sui mezzi pubblici (Di venerdì 23 settembre 2022) Mascherine addio, adesso per davvero e quasi ovunque. Il 30 settembre, venerdì prossimo, decadono quasi tutte le ultime restrizioni. Le Mascherine solo per un'altra settimana saranno ancora obbligatorie su bus, metro e... Leggi su today (Di venerdì 23 settembre 2022), adesso per davvero e quasi ovunque. Il 30 settembre, venerdì prossimo, decadono quasi tutte le ultime restrizioni. Lesolo per un'altra settimana saranno ancora obbligatorie su bus, metro e...

