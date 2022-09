Maignan fuori 2 - 3 settimane? Il Milan orientato a toglierlo (a tempo) dalla lista Champions (Di venerdì 23 settembre 2022) Niente di gravissimo per Mike Maignan. Ma l'infortunio a un polpaccio rimediato nella sfida di ieri sera tra Francia e Austria avrà comunque conseguenze importanti per il Milan. Secondo quanto è ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 23 settembre 2022) Niente di gravissimo per Mike. Ma l'infortunio a un polpaccio rimediato nella sfida di ieri sera tra Francia e Austria avrà comunque conseguenze importanti per il. Secondo quanto è ...

yassine01937035 : RT @JorgjiG: #Maignan secondo gli esami svolti a #Parigi ha riportato una lesione al polpaccio che lo terrebbe fuori per 3 settimane?? Verra… - Turin_Rossonero : @VolCasciavit @J__kcaj Mi fanno impazzire. Fino a prima che esonerassero Tuchel la trasferta a Londra la considerav… - JorgjiG : #Maignan secondo gli esami svolti a #Parigi ha riportato una lesione al polpaccio che lo terrebbe fuori per 3 setti… - alvisepedrotti : @pietroraffa Pietro, capisco la tua preoccupazione per le elezioni, ma ti vorrei ricordare che Maignan starà fuori… - harindesk : @DucaAndrea85 Come Lukaku, Maignan starà fuori almeno un mese… -