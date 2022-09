Lukashenko: nessuna mobilitazione in Bielorussia (Di venerdì 23 settembre 2022) Il presidente bielorusso Alexander Lukashenko ha affermato che non ci sarà nessuna mobilitazione in Bielorussia. Lukashenko ha poi messo in discussione la democrazia occidentale. Lukashenko: non ci sarà nessuna mobilitazione in Bielorussia Il presidente bielorusso Alexander Lukashenko ha detto che non sta pianificando una mobilitazione dopo che la Russia ha annunciato che avrebbe richiamato centinaia Leggi su periodicodaily (Di venerdì 23 settembre 2022) Il presidente bielorusso Alexanderha affermato che non ci saràinha poi messo in discussione la democrazia occidentale.: non ci saràinIl presidente bielorusso Alexanderha detto che non sta pianificando unadopo che la Russia ha annunciato che avrebbe richiamato centinaia

infoitsalute : Lukashenko: nessuna mobilitazione in Bielorussia - Billa42_ : Lukashenko: nessuna mobilitazione in Bielorussia - CatelliCatell5 : Lukashenko, nessuna mobilitazione in Bielorussia - Europa - ANSA - transnazionale : Lukashenko, nessuna mobilitazione in Bielorussia #spaziotransnazionale informa -