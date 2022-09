Le vip a spasso per Milano con la borsa di lusso

Leggi su lookdavip.tgcom24

(Di venerdì 23 settembre 2022) Finita la stagione delle vacanze, per le vip è iniziata subito quella della moda. Sono tante che sono state paparazzate alle prese con lo shopping per le vie di, altrettante quelle che si sono immortalate sui social dopo il rientro in città. Chi sceglie un look casual e chi più ricercato e glamour, ma tutte sono d’accordo su un punto: l’accessorio perfetto è ladi. Complice anche laFashion Week, se ne sono viste delle belle. Bianche, nere o a colori?YSL per Federica NargiAper le vie diogni vip sceglie il suo stile. Va sul sempre elegante nero Federica Nargi, che durante lo shopping sfoggia unaYSL in pelle trapuntata da 2.500 euro. Per la passeggiata con la sua piccola Mia Magnini, Giorgia Palmas ...