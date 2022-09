Iran, presidente Raisi chiede "indagine" sulla morte Mahsa Amini (Di venerdì 23 settembre 2022) Mentre non si placano le proteste per Mahsa Amini, la giovane donna morta mentre era nelle mani della polizia religiosa Iraniana, arrestata perché portava il velo in maniera "impropria", il presidente ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 23 settembre 2022) Mentre non si placano le proteste per, la giovane donna morta mentre era nelle mani della polizia religiosaiana, arrestata perché portava il velo in maniera "impropria", il...

