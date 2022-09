I ’segreti’ di Ballando con le Stelle su Raiplay

Leggi su davidemaggio

(Di venerdì 23 settembre 2022)Segreto (Us Rai)con lesi allarga e si “svela”. Da oggi suin ondaSegreto, ossia i backstage dello show del sabato sera di Rai 1. Due gli appuntamenti settimanali, per scoprire il dietro le quinte, le riunioni improvvise e mai rese note, la preparazione dei numeri, le ansie dei vip del mondo della musica e dello spettacolo e le preoccupazioni dei maestri in gara. Dopo la prima puntata dicon le, in onda sabato 8 ottobre, si aggiungerà da lunedì 10 ottobre, un terzo contenuto con gli “highlights” della puntata. La prima puntata, di una manciata di minuti, è il primo incontro – in Sala delle– della Carlucci con tutta la squadra di maestri al completo. Domani, dopo mezzanotte, ...