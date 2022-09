Guida TV | programmi di stasera | venerdì 23 settembre 2022

(Di venerdì 23 settembre 2022)aitv della prima serata di oggi,23.9., dei principali canali della tv generalista e del digitale terrestre. RAI1 UEFA Nations League: Italia-Inghilterra Calcio RAI2 Un’estate a Mykonos Film RAI3 Agorà Attualità RETE4 Zona Bianca Attualità CANALE5 Nessuno come noi Film ITALIA1 The Day After Tomorrow – L’alba del giorno dopo Film LA7 L’Ultima Parola Attualità REALTIME Bake Off Italia: dolci in forno Docureality CIELO Profumo Film TV8 Un amore di testimone Film NOVE Fratelli di Crozza Show first appeared on Ascolti Tv Blog.

