GF Vip 7, scatta un nuovo caso finto fidanzato? La preoccupazione di Signorini (Di venerdì 23 settembre 2022) Nel corso della seconda puntata del Grande Fratello Vip, i telespettatori hanno conosciuto il secondo blocco di concorrenti. Tra questi è arrivata anche Gegia, l’esuberante attrice che ha promesso scintille nella casa più spiata d’Italia. La donna, tuttavia, ha sorpreso molto Alfonso Signorini quando ha parlato del suo fidanzato. Una notizia nuova per il conduttore, che non ne sapeva nulla e che, alla luce del racconto della concorrente, ha ipotizzato possa essere un altro caso di finta relazione. GF Vip 7, Elenoire Ferruzzi si dichiara a Luca Salatino che la prende male Le parole della Ferruzzi hanno innescato le proteste dell'ex tronista di Uomini e Donne e ne è nata una vera lite Grande Fratello Vip 7: il ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 23 settembre 2022) Nel corso della seconda puntata del Grande Fratello Vip, i telespettatori hanno conosciuto il secondo blocco di concorrenti. Tra questi è arrivata anche Gegia, l’esuberante attrice che ha promesso scintille nella casa più spiata d’Italia. La donna, tuttavia, ha sorpreso molto Alfonsoquando ha parlato del suo. Una notizia nuova per il conduttore, che non ne sapeva nulla e che, alla luce del racconto della concorrente, ha ipotizzato possa essere un altrodi finta relazione. GF Vip 7, Elenoire Ferruzzi si dichiara a Luca Salatino che la prende male Le parole della Ferruzzi hanno innescato le proteste dell'ex tronista di Uomini e Donne e ne è nata una vera lite Grande Fratello Vip 7: il ...

gossipnewitalia : GF Vip: scatta la protesta social per la censura #AlfonsoSignorini #elenoireferruzzi #gossipnewsItalia… - VicolodelleNews : #GFVip Antonino Spinalbese spiega cosa non andava con Belen e subito scatta la censura - Il Vicolo delle News Il Vi… - infoitcultura : Grande Fratello Vip 7: Attilio Romita spara a zero sulla regina e scatta la censura - MarioManca : #GFVip 7: Attilio Romita spara a zero sulla regina e scatta la censura - occhio_notizie : Nella casa del #GFVip7 scatta già la censura per le parole di #AntoninoSpinalbese su #BelenRodriguez? -