Gf Vip 7 | Elenoire Ferruzzi e quel commento su Ginevra Lamborghini che scatena le accese reazioni del web

Leggi su isaechia

(Di venerdì 23 settembre 2022) Nelle ultime ore, alcune affermazioni fatte dalla neo Vipponaall’interno della Casa del Gf Vip 7 controhanno suscitato l’indignazione dei telespettatori e del popolo di Twitter., infatti, seduta in giardino insieme ad altre concorrenti ha commentato l’atteggiamento die il suo modo di rapportarsi agli uomini della Casa con parole che non sono certo passate inosservate sul web. In particolar modo, ad aver colpito negativamente il pubblico è stato il fatto che– la quale si definisce paladina della libertà di essere ciò che si vuole – abbia mal giudicato la, definendola una donna di fatto una ragazza facile: “Stamattina un circo… gambe aperte… sopra di loro… ubriaca…“. ...