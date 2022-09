Gazzetta: Maignan out 3 settimane. Il Milan valuta di eliminarlo temporaneamente dalla lista Champions (Di venerdì 23 settembre 2022) Il portiere del Milan, Mike Maignan, costretto a lasciare la Nazionale francese per un infortunio al polpaccio rimediato nella sfida di ieri sera tra Francia e Austria, ne avrà per 2-3 settimane prima di poter rientrare in campo. Lo scrive la Gazzetta dello Sport, che cita a sua volta Le Parisien. “Secondo quanto è filtrato dagli ambienti Bleus – riporta Le Parisien – il portierone rossonero dovrebbe impiegare per guarire un tempo variabile tra le due e le tre settimane”. Maignan sicuramente salterà l’impegno di campionato contro l’Empoli ma potrebbe anche essere a rischio per il match di Champions contro il Chelsea, il 5 ottobre e per quello di San Siro contro la Juve di tre giorni dopo. La Gazzetta scrive: “Se il recupero di Maignan ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 23 settembre 2022) Il portiere del, Mike, costretto a lasciare la Nazionale francese per un infortunio al polpaccio rimediato nella sfida di ieri sera tra Francia e Austria, ne avrà per 2-3prima di poter rientrare in campo. Lo scrive ladello Sport, che cita a sua volta Le Parisien. “Secondo quanto è filtrato dagli ambienti Bleus – riporta Le Parisien – il portierone rossonero dovrebbe impiegare per guarire un tempo variabile tra le due e le tre”.sicuramente salterà l’impegno di campionato contro l’Empoli ma potrebbe anche essere a rischio per il match dicontro il Chelsea, il 5 ottobre e per quello di San Siro contro la Juve di tre giorni dopo. Lascrive: “Se il recupero di...

