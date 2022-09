Esiste un gruppo Telegram in cui fare la spia per identificare chi protesta in Iran (Di venerdì 23 settembre 2022) La denuncia arriva su Twitter – con screen a corredo – da parte di Nima Fatemi (attivista e fondatore di Kandoo, organizzazione non profit che si occupa di potenziale la società civile e le popolazioni vulnerabili agendo sull’educazione e sulla sicurezza informatica). Se da un lato abbiamo Whatsapp, che ha affermato di voler garantire agli Iraniani di poter rimanere in contatto tra loro nonostante il blocco di internet per ostacolare le proteste, dall’altro ci ritroviamo Telegram: «Le autorità Iraniane hanno creato una canale spia su Telegramma per identificare e danneggiare i manifestanti. E mentre questo è stato segnalato a @Telegram, il canale e l’account rimangono attivi con +10.000 iscritti». Il canale Telegram manifestanti Iran, ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 23 settembre 2022) La denuncia arriva su Twitter – con screen a corredo – da parte di Nima Fatemi (attivista e fondatore di Kandoo, organizzazione non profit che si occupa di potenziale la società civile e le popolazioni vulnerabili agendo sull’educazione e sulla sicurezza informatica). Se da un lato abbiamo Whatsapp, che ha affermato di voler garantire agliiani di poter rimanere in contatto tra loro nonostante il blocco di internet per ostacolare le proteste, dall’altro ci ritroviamo: «Le autoritàiane hanno creato una canalesuma pere danneggiare i manifestanti. E mentre questo è stato segnalato a @, il canale e l’account rimangono attivi con +10.000 iscritti». Il canalemanifestanti, ...

