Elezioni 2022, piazza SS. Apostoli gremita per Conte: "Ci salverà" (Di venerdì 23 settembre 2022) (Adnkronos) – piazza SS. Apostoli è già gremita mezz'ora prima dell'orario previsto per la chiusura della campagna elettorale del Movimento 5 Stelle. La folla si accalca agli ingressi, il palco è stato montato leggermente in ritardo, e alcuni camion impediscono il passaggio, ma molti sono qui già dalle prime ore del pomeriggio. "Perché sono qui? Per gli occhi di Giuseppe Conte, parlano da soli di onestà e rispetto", dice all'Adnkronos una signora che indossa una maglietta con una frase di Gianroberto Casaleggio. "Lui è quello che ci salverà – aggiunge il signor Fortunato lì a fianco- Io sono un suo sostenitore dal 2011, sono arrivato da Nepi e lo seguo ovunque. Altro che quel mascalzone di Renzi!". "E l'unico che pensa al popolo, l'ultima spiaggia!!", urla una signora con una bandiera del Movimento

