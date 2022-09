Dai tour a luci rosse all’appoggio per la Meloni: arriva un endorsement inaspettato per FdI (Di venerdì 23 settembre 2022) In queste ultime settimane caratterizzate dalla campagna elettorale in vista del voto di domenica 25 settembre sono stati molti gli interventi di personaggi noti del mondo dello spettacolo. La stragrande maggioranza dei volti famosi ha sottolineato la necessità di votare per schieramenti politici che non discriminano per colore della pelle o orientamento sessuale e che difendono il diritto delle donne ad abortire. Per farla breve, quasi tutti i vip si sono esposti – più o meno esplicitamente – per chiedere di non votare Giorgia Meloni e Fratelli d’Italia e più in generale la coalizione di centrodestra. Ma non tutti sono d’accordo, dato che c’è chi sostiene di apprezzare la leader di Fratelli d’Italia. Stiamo parlando di Paola Saulino, famosa showgirl napoletana, molto nota anche sui social per via dei suoi video a dir poco spinti. Da qualche tempo ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 23 settembre 2022) In queste ultime settimane caratterizzate dalla campagna elettorale in vista del voto di domenica 25 settembre sono stati molti gli interventi di personaggi noti del mondo dello spettacolo. La stragrande maggioranza dei volti famosi ha sottolineato la necessità di votare per schieramenti politici che non discriminano per colore della pelle o orientamento sessuale e che difendono il diritto delle donne ad abortire. Per farla breve, quasi tutti i vip si sono esposti – più o meno esplicitamente – per chiedere di non votare Giorgiae Fratelli d’Italia e più in generale la coalizione di centrodestra. Ma non tutti sono d’accordo, dato che c’è chi sostiene di apprezzare la leader di Fratelli d’Italia. Stiamo parlando di Paola Saulino, famosa showgirl napoletana, molto nota anche sui social per via dei suoi video a dir poco spinti. Da qualche tempo ...

