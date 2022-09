Cosa accende le proteste iraniane e perché questa volta è diverso (Di venerdì 23 settembre 2022) L’effige dell’iconico Qassem Soleimani, generale del corpo speciale dei Pasdaran, distrutta a Kerman, sua città natale; i mezzi della Faraja assaltati; gli hijab bruciati in piazza mentre le donne ultra no “libertà libertà”; migliaia di persone che urlano “morte al dittatore”; la campagna globale; la sedia che avrebbe dovuto ospitare il presidente Ebrahim Raisi restata vuota davanti all’intervistatrice Christine Amanpour che si rifiuta di indossare il velo. Le proteste in Iran, scatenate dall’uccisione di Mahsa Amini, massacrata dalla polizia morale per non essersi coperta il volto in pubblico come prescrive la regola della Repubblica islamica, stanno assumendo un peso storico, perché si incastrano in un contesto speciale: molti iraniani da anni danno segni chiari, espliciti, di non sopportare — e supportare — più il regime teocratico che dal 1979 ... Leggi su formiche (Di venerdì 23 settembre 2022) L’effige dell’iconico Qassem Soleimani, generale del corpo speciale dei Pasdaran, distrutta a Kerman, sua città natale; i mezzi della Faraja assaltati; gli hijab bruciati in piazza mentre le donne ultra no “libertà libertà”; migliaia di persone che urlano “morte al dittatore”; la campagna globale; la sedia che avrebbe dovuto ospitare il presidente Ebrahim Raisi restata vuota davanti all’intervistatrice Christine Amanpour che si rifiuta di indossare il velo. Lein Iran, scatenate dall’uccisione di Mahsa Amini, massacrata dalla polizia morale per non essersi coperta il volto in pubblico come prescrive la regola della Repubblica islamica, stanno assumendo un peso storico,si incastrano in un contesto speciale: molti iraniani da anni danno segni chiari, espliciti, di non sopportare — e supportare — più il regime teocratico che dal 1979 ...

