Come rispondere alla minaccia nucleare di Putin. Scrive Bozzo (Di venerdì 23 settembre 2022) Le ultime minacce all'Occidente di Putin e Medvedev hanno riacceso un dibattito iniziato mesi fa: bluffano o fanno sul serio? Putin ha esplicitamente e non casualmente affermato che non bluffa. Ciò nonostante, poiché la sua è una minaccia nucleare, molti analisti e commentatori s'interrogano sull'effettiva credibilità della medesima. Se fosse messa in pratica essa aprirebbe infatti scenari inediti e le conseguenze potrebbero essere devastanti per la stessa Federazione Russa. Perché e con quale credibilità, allora, Putin dovrebbe minacciare di fare qualcosa che nella peggiore delle ipotesi metterebbe in discussione la sopravvivenza sua e della Russia? La questione, così posta, è però posta male. Sin dal giorno successivo all'inizio della guerra in Ucraina l'allerta data dal Cremlino ...

