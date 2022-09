“Che ca**o vuoi da me?” : Attilio Romita è una furia, denuncia una grave irregolarità [VIDEO] (Di venerdì 23 settembre 2022) Il gieffino Attilio Romita semina il panico nel fuori onda: la puntata l’ha fatto infuriare, attacco diretto ad Alfonso Signorini. Attilio Romita (fonte youtube)L’estroso mezzobusto targato RAI non smette di incendiare il popolo di Mediaset. Attilio Romita, storico giornalista della pubblica emittente ha già seminato il panico nel reality per antonomasia. Dopo un ingresso quanto mai scoppiettante, segnato anche da un bacio impresso all’opinionista Sara Manfuso, il giornalista ha preso posizione su diverse questioni scomode, provocando persino la censura da parte del Grande Fratello. La sua pagina Wikipedia è stata oscurata, e dopo l’ultima puntata Attilio è sbottato contro gli autori del format… Attilio ... Leggi su ck12 (Di venerdì 23 settembre 2022) Il gieffinosemina il panico nel fuori onda: la puntata l’ha fatto inre, attacco diretto ad Alfonso Signorini.(fonte youtube)L’estroso mezzobusto targato RAI non smette di incendiare il popolo di Mediaset., storico giornalista della pubblica emittente ha già seminato il panico nel reality per antonomasia. Dopo un ingresso quanto mai scoppiettante, segnato anche da un bacio impresso all’opinionista Sara Manfuso, il giornalista ha preso posizione su diverse questioni scomode, provocando persino la censura da parte del Grande Fratello. La sua pagina Wikipedia è stata oscurata, e dopo l’ultima puntataè sbottato contro gli autori del format…...

