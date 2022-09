Calcio | Roberto Mancini | “Non conta il sistema di gioco | ma la personalità di una squadra”

(Di venerdì 23 settembre 2022) Il commissario tecnico dell’Italia,, si gode il successo per 1-0 dell’Italia sull’Inghilterra nella quinta giornata del Gruppo 3 della Lega A della UEFA Nations League 2022-2023 di: decisivo allo Stadio San Siro di Milano il gol al 68? di Raspadori. Il CT degli azzurri ha parlato ai microfoni di Rai Sport. Questo successo risulta essere fondamentale per diversi aspetti: “E’ importantissimo perché ci lascia tranquilli per le teste di serie per il sorteggio, e poi perché abbiamo la possibilità di arrivare primi nel girone. E abbiamo battuto l’Inghilterra, che è una delle Nazionali più forti del mondo“. Gli azzurri si sono adattati alla difesa a tre: “Come ho detto ieri, nonildilache ha una ...

... ha commentato così ai microfoni di Rai Uno la bellissima rete realizzata al Meazza e che permette alla Nazionale azzurra diMancini di giocarsi il primo posto nel gruppo C lunedì a Budapest ...Mancini non sorride, ma è visibilmente soddisfatto per la prestazione della sua Nazionale contro l'Inghilterra. "È stata una serata importantissima, il risultato ci lascia tranquilli per le ... Calcio, Roberto Furlan firma con il Fano e saluta la sua città (ANSA) - ROMA, 23 SET - 'E' una vittoria importantissima: ci lascia tranquilli per le teste di serie del sorteggio di qualificazione all'Europeo, ...Una magia dell'attaccante azzuro regala la vittoria a Mancini condannando l'Inghilterra alla retrocessione in Nations League ...