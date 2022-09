Bonino: 'Credo sia perseguibile il sistema alla francese, che garantisce la stabilità' (Di venerdì 23 settembre 2022) - 'Gli schieramenti e la posta in gioco è molto chiara, non è il momento di terzi poli. Di fatto passa chi ha un voto in più. Penso di riuscire a farcela ma è il 40% degli indecisi che deciderà il ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 23 settembre 2022) - 'Gli schieramenti e la posta in gioco è molto chiara, non è il momento di terzi poli. Di fatto passa chi ha un voto in più. Penso di riuscire a farcela ma è il 40% degli indecisi che deciderà il ...

