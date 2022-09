Basket: Udoka si scusa dopo sospensione, 'mi spiace aver messo squadra in questa situazione' (Di venerdì 23 settembre 2022) Boston, 23 set. - (Adnkronos) - Fa ancora discutere la decisione dei Boston Celtics di sospendere per l'intera stagione 2022-23 il proprio allenatore Ime Udoka, reo di aver violato il regolamento interno della franchigia a causa di una relazione con un membro femminile dello staff. Il coach ha voluto commentare l'accaduto con un brevissimo comunicato: "Voglio scusarmi con i nostri giocatori, tifosi, l'intera organizzazione dei Celtics e con la mia famiglia per averli delusi. Mi spiace aver messo la squadra in questa difficile situazione, per cui accetto la decisione della franchigia. Per rispetto nei confronti di ogni parte coinvolta non ho altri commenti al riguardo". Una dichiarazione stringata, essenziale, quasi "di ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 23 settembre 2022) Boston, 23 set. - (Adnkronos) - Fa ancora discutere la decisione dei Boston Celtics di sospendere per l'intera stagione 2022-23 il proprio allenatore Ime, reo diviolato il regolamento interno della franchigia a causa di una relazione con un membro femminile dello staff. Il coach ha voluto commentare l'accaduto con un brevissimo comunicato: "Vogliormi con i nostri giocatori, tifosi, l'intera organizzazione dei Celtics e con la mia famiglia perli delusi. Milaindifficile, per cui accetto la decisione della franchigia. Per rispetto nei confronti di ogni parte coinvolta non ho altri commenti al riguardo". Una dichiarazione stringata, essenziale, quasi "di ...

MediasetTgcom24 : Basket, Nba: sospeso l'allenatore dei Boston Celtics Ime Udoka #theathletic #bostonceltics #allenatore #imeudoka… - SportRepubblica : Basket Nba, il coach dei Celtics Ime Udoka rischia la squalifica di un anno per una relazione con una donna dello s… - SportRepubblica : Basket Nba, il coach dei Celtics Ime Udoka rischia la squalifica di un anno per una relazione con una donna dello s… - theshieldofspo1 : L'Head Coach dei Celtics è a rischio dopo una violazione del regolamento interno. #TSOS // #NBA // #Celtics //… - Eurosport_IT : Stagione a rischio per il coach? ???? #NBA | #ImeUdoka -