Aspi alla Sant’Anna di Pisa confronto tra best practice aziendali in tema trasparenza (Di venerdì 23 settembre 2022) (Adnkronos) – Si è tenuta questa mattina, presso la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, la quarta edizione di ‘Bif Talks. Dichiarazioni, strumenti, cultura’. L’iniziativa, organizzata da Transparency International Italia, ha visto docenti, manager e rappresentanti delle istituzioni confrontarsi sul tema della cultura dell’integrità nel settore pubblico e privato. “Per la terza volta il Bif Talfs è organizzato insieme alla Scuola Superiore Sant’Anna”, sottolinea Sabina Nuti, rettrice della Scuola Superiore Sant’Anna, che aggiunge: “Per la Scuola e per la sua comunità di ricerca è un fatto molto significativo: non soltanto conferma la collaborazione importante, destinata a crescere, con Transparency International Italia e il Business Integrity Forum, ma rappresenta anche un risultato ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 23 settembre 2022) (Adnkronos) – Si è tenuta questa mattina, presso la Scuola Superioredi, la quarta edizione di ‘Bif Talks. Dichiarazioni, strumenti, cultura’. L’iniziativa, organizzata da Transparency International Italia, ha visto docenti, manager e rappresentanti delle istituzioni confrontarsi suldella cultura dell’integrità nel settore pubblico e privato. “Per la terza volta il Bif Talfs è organizzato insiemeScuola Superiore”, sottolinea Sabina Nuti, rettrice della Scuola Superiore, che aggiunge: “Per la Scuola e per la sua comunità di ricerca è un fatto molto significativo: non soltanto conferma la collaborazione importante, destinata a crescere, con Transparency International Italia e il Business Integrity Forum, ma rappresenta anche un risultato ...

fisco24_info : Aspi alla Sant'Anna di Pisa confronto tra best practice aziendali in tema trasparenza: (Adnkronos) - Si è tenuta qu… - diodemonio1 : @Nicolletti1sand @Carlo95395766 @Giovann00341278 Una strage non ti sembra una grave inadempienza? 'In base alla con… - Marco1999Busa : RT @byoblu: Si conclude con un nulla di fatto il processo civile legato alla tragedia del ponte Morandi, costata la vita a 43 persone. Aspi… - petregiamp : RT @byoblu: Si conclude con un nulla di fatto il processo civile legato alla tragedia del ponte Morandi, costata la vita a 43 persone. Aspi… - Adriano07883742 : PROCESSO MORANDI: PER I BENETTON FINISCE A TARALLUCCI E VINO Si conclude con un nulla di fatto il processo civile… -