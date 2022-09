Amichevole, Stati Uniti ko col Giappone: in gol Kamada e Mitoma (Di venerdì 23 settembre 2022) Gli Stati Uniti sono usciti sconfitti contro il Giappone (2-0) in un’Amichevole di preparazione al Mondiale in Qatar. Alla Merkur Spiel-Arena di Düsseldorf, per la squadra Giapponese a segno Kamada al 24? e Mitoma all’88’. Nella nazionale americana ha giocato da titolare lo juventino McKennie, poco incisivo nella prima rete Giapponese. Senza Pulisic, assente per infortunio, gli Usa hanno subito un duro stop. Indisponibili anche altri titolari come Weah, Musah, Richards, Robinson, Steffen e Robinson. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 23 settembre 2022) Glisono usciti sconfitti contro il(2-0) in un’di preparazione al Mondiale in Qatar. Alla Merkur Spiel-Arena di Düsseldorf, per la squadrase a segnoal 24? eall’88’. Nella nazionale americana ha giocato da titolare lo juventino McKennie, poco incisivo nella prima retese. Senza Pulisic, assente per infortunio, gli Usa hanno subito un duro stop. Indisponibili anche altri titolari come Weah, Musah, Richards, Robinson, Steffen e Robinson. SportFace.

