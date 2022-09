Terremoto, la terra trema anche a Modena (Di giovedì 22 settembre 2022) Una nuova scossa di Terremoto, dopo quelle delle Marche di stamattina e in Liguria nel primo pomeriggio, è stata avvertita in serata in provincia di Modena. Il sisma, seguito da altre repliche, è stato registrato alle 17.47 con una magnitudo di 3.8. (QUI LA LISTA DEI TERREMOTI) Terremoto, oggi decine di scosse segnale in quattro regioni: Marche, Liguria, Emilia e Sicilia STIMA #PROVVISORIA #Terremoto Mag tra 3.7 e 4.2 ore 17:47 IT del 22-09-2022, prov/zona Modena #INGV 32830781 — INGVterremoti (@INGVterremoti) September 22, 2022 L’Ingv: non c’è alcun nesso fra i terremoti registrati oggi in Italia Secondo il sismologo Carlo Meletti, della sezione di Pisa dell’Istituto Nazionale di geofisica e Vulcanologia (Ingv), non c’è alcun nesso fra il Terremoto di magnitudo 3,9 avvenuto nelle ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 22 settembre 2022) Una nuova scossa di, dopo quelle delle Marche di stamattina e in Liguria nel primo pomeriggio, è stata avvertita in serata in provincia di. Il sisma, seguito da altre repliche, è stato registrato alle 17.47 con una magnitudo di 3.8. (QUI LA LISTA DEI TERREMOTI), oggi decine di scosse segnale in quattro regioni: Marche, Liguria, Emilia e Sicilia STIMA #PROVVISORIA #Mag tra 3.7 e 4.2 ore 17:47 IT del 22-09-2022, prov/zona#INGV 32830781 — INGVterremoti (@INGVterremoti) September 22, 2022 L’Ingv: non c’è alcun nesso fra i terremoti registrati oggi in Italia Secondo il sismologo Carlo Meletti, della sezione di Pisa dell’Istituto Nazionale di geofisica e Vulcanologia (Ingv), non c’è alcun nesso fra ildi magnitudo 3,9 avvenuto nelle ...

