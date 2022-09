Taxi e Ncc: incontro in Campidoglio per risolvere i problemi all’aeroporto di Fiumicino (Di giovedì 22 settembre 2022) Roma – Si è svolto nelle scorse ore un incontro fra le autorità di Roma Capitale, i rappresentanti di Aeroporti di Roma, della Polizia Locale di Fiumicino e del Gruppo Pronto Intervento Traffico della Polizia di Roma Capitale. Nell’incontro sono stati affrontati alcuni problemi relativi all’aeroporto di Fiumicino, con particolare riferimento al trasporto pubblico non di linea (Taxi e Noleggio con Conducente). La riunione – fanno sapere Campidoglio e Comune di Fiumicino in una nota congiunta – rappresenta un primo passo per analizzare di concerto le principali criticità che affliggono l’aeroporto di Fiumicino sia in ambito di lotta all’illegalità (a cui si sta facendo fronte grazie a una task force voluta dal Prefetto, ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 22 settembre 2022) Roma – Si è svolto nelle scorse ore unfra le autorità di Roma Capitale, i rappresentanti di Aeroporti di Roma, della Polizia Locale die del Gruppo Pronto Intervento Traffico della Polizia di Roma Capitale. Nell’sono stati affrontati alcunirelatividi, con particolare riferimento al trasporto pubblico non di linea (e Noleggio con Conducente). La riunione – fanno saperee Comune diin una nota congiunta – rappresenta un primo passo per analizzare di concerto le principali criticità che affliggono l’aeroporto disia in ambito di lotta all’illegalità (a cui si sta facendo fronte grazie a una task force voluta dal Prefetto, ...

ferpress : #Roma Capitale: incontro su #Taxi e #Ncc per risolvere problemi #aeroporto #Fiumicino - - marziomartel : @dario_head Nessuno che abbia mai proposto un modo divertente, accattivante o come amano loro “instagrammabile” per… - linosegna : RT @nicomanetta1: Taxi ed ncc a Fiumicino, incontro fra il comune aeroportuale, Campidoglio e Adr • Terzo Binario News - - Terzobinarioit : Taxi ed ncc a Fiumicino, incontro fra il comune aeroportuale, Campidoglio e Adr - italiaserait : Taxi-Ncc Roma – Patanè ed Antonelli: “Proficuo incontro per risolvere i problemi allo scalo di Fiumicino” -