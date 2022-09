Agenzia askanews

... chiamati anche delfini pilota - dopo che oltre 200 di questi cetacei sono rimasti spiaggiati sulle costa ovest della, in Australia. Sarebbero due anni che Macquarie Harbour è teatro di ...... la sua natura casual e la simpatia del suo protagonista, uno strano diavolo della, ha ... Che sidi Crash 5 Speriamo di scoprirlo presto. Tasmania, tratti in salvo solo 32 dei 226 cetacei spiaggiati (askanews) - I soccorritori provano a portare in salvo alcune decine di balene pilota - o globicefali, chiamati anche delfini pilota - dopo che oltre 200 di questi cetacei sono rimasti spiaggiati ...Le ragioni che hanno spinto il gruppo ad arenarsi sono ancora un mistero. Sono iniziate le operazioni di salvataggio.