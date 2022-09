Sanità, welfare e diritti. Conte corre a Milano per i fiaschi di destre e Pd (Di giovedì 22 settembre 2022) L’ultimo bagno di folla per Giuseppe Conte a Milano, lunedì scorso, non ha sorpreso gli organizzatori dell’evento, perché in tutta la Lombardia c’è un disagio inespresso sulla Sanità pubblica, il welfare e i diritti, sacrificati da un governo regionale di Centrodestra sordo su questi temi. A spiegare una ripresa dei Cinque Stelle che appena qualche mese fa sembrava improbabile è il coordinatore del Movimento nella regione, Dario Violi, secondo cui la prima ragione è la credibilità personale dell’ex premier, e la seconda una crescente consapevolezza dei cittadini sull’inconsistenza degli spot elettorali della Meloni e soci. Poi però la votano. “Lo zoccolo duro delle destre al Nord parte da lontano, ed è stato consolidato da un racconto a senso unico da parte di tv e giornali, ma se ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 22 settembre 2022) L’ultimo bagno di folla per Giuseppe, lunedì scorso, non ha sorpreso gli organizzatori dell’evento, perché in tutta la Lombardia c’è un disagio inespresso sullapubblica, ile i, sacrificati da un governo regionale di Centrodestra sordo su questi temi. A spiegare una ripresa dei Cinque Stelle che appena qualche mese fa sembrava improbabile è il coordinatore del Movimento nella regione, Dario Violi, secondo cui la prima ragione è la credibilità personale dell’ex premier, e la seconda una crescente consapevolezza dei cittadini sull’inconsistenza degli spot elettorali della Meloni e soci. Poi però la votano. “Lo zoccolo duro delleal Nord parte da lontano, ed è stato consolidato da un racconto a senso unico da parte di tv e giornali, ma se ...

