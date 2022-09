Rissa tra una famiglia di sinti, panico in strada a Chiuduno: 4 denunciati (Di giovedì 22 settembre 2022) Chiuduno. Un inseguimento, due auto che si spronano ed escono di strada. E poi urla, bastoni, coltelli e forse anche una pistola. Una violenta Rissa si è verificata nella mattina di giovedì 22 settembre a Chiuduno ed ha seminato il panico tra i passanti. Si tratta di un regolamento di conti tra una famiglia di sinti, degenerato in strada in via Kennedy. Coivolte due veicoli e 4 persone appartenenti alla stessa famiglia. Le due auto sono arrivate nei pressi della pompa di benzina a forte velocità, poi si sono speronate: una delle due auto è finita fuori strada centrando uno dei paletti esterni del distributore, l’altra ha schivato la stazione di servizio ed ha concluso la sua marcia a poche decine di metri. I clienti e ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 22 settembre 2022). Un inseguimento, due auto che si spronano ed escono di. E poi urla, bastoni, coltelli e forse anche una pistola. Una violentasi è verificata nella mattina di giovedì 22 settembre aed ha seminato iltra i passanti. Si tratta di un regolamento di conti tra unadi, degenerato inin via Kennedy. Coivolte due veicoli e 4 persone appartenenti alla stessa. Le due auto sono arrivate nei pressi della pompa di benzina a forte velocità, poi si sono speronate: una delle due auto è finita fuoricentrando uno dei paletti esterni del distributore, l’altra ha schivato la stazione di servizio ed ha concluso la sua marcia a poche decine di metri. I clienti e ...

