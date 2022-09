Reazione a Catena | chi ha vinto stasera | Le tre e un quarto | montepremi e parola vincente di giovedì 22 settembre 2022

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 22 settembre 2022). La settimana sta per concludersi, oggi è, ma i telespettatori possono contare su una certezza. Anche questa sera, infatti, su Rai 1 a partire dalle 18.45 andrà in onda, il gioco dell’estate che allena la mente. E che terrà compagnia ai telespettatori fino a fine ottobre, fino a quando la trasmissione non passerà il testimone all’Eredità di Flavio Insinna. Alla conduzione, come sempre, Marco Liorni, mentre a sfidarsi ci sono due squadre: da una parte i campioni, che si sono confermati tali anche ieri sera, “Le 3 e 1”, dall’altra i “Fuori Fase”: “Le 3 e 1” VS “I Fuori Fase” Le regole del gioco sono sempre le stesse, ...