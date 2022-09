Primi contrasti al GF Vip 7: Sara Manfuso infastidita da Attilio (Di giovedì 22 settembre 2022) I concorrenti del Grande Fratello Vip 7 stanno iniziando ad ambientarsi all’interno della Casa. Nonostante il reality show sia iniziato da meno di una settimana, la convivenza si sta già rivelando più difficile del previsto. Nelle ultime ore, infatti, Sara Manfuso ha avuto qualcosa da ridire sul comportamento di Attilio Romita. Alla fine, c’è stato anche un confronto diretto tra i due. Potrebbe interessarti: Grande Fratello Vip 7, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata GF Vip 7, Sara Manfuso contro Attilio Romita: “Non mi piace” Attilio Romita sembra aver fatto colpo su una buona parte del pubblico. Il suo desiderio di integrarsi, però, non è piaciuto a tutti i concorrenti del GF Vip 7. Sara Manfuso, per esempio, ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 22 settembre 2022) I concorrenti del Grande Fratello Vip 7 stanno iniziando ad ambientarsi all’interno della Casa. Nonostante il reality show sia iniziato da meno di una settimana, la convivenza si sta già rivelando più difficile del previsto. Nelle ultime ore, infatti,ha avuto qualcosa da ridire sul comportamento diRomita. Alla fine, c’è stato anche un confronto diretto tra i due. Potrebbe interessarti: Grande Fratello Vip 7, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata GF Vip 7,controRomita: “Non mi piace”Romita sembra aver fatto colpo su una buona parte del pubblico. Il suo desiderio di integrarsi, però, non è piaciuto a tutti i concorrenti del GF Vip 7., per esempio, ...

