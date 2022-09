Museo dell’Ara Pacis, “Lucio Dalla – Anche se il tempo passa”: la mostra evento (Di giovedì 22 settembre 2022) Debutta oggi 22 settembre la mostra evento dedicata a Lucio Dalla all’interno del suggestivo scenario offerto dall’Ara Pacis a Roma. L’istallazione rimarrà lì fino al prossimo 6 gennaio 2023, con l’obiettivo di celebrare e ricordare al meglio quello che è stato uno dei volti musicali più amati in Italia e all’Estero. La tappa nella Capitale segua quella di Bologna e anticipa le successive a Napoli, Pesaro e Milano. I visitatori si immergeranno in un vero e proprio viaggio visivo e sensoriale, che li porterà a contatto con le esperienze più memorabili del grande cantante. Proprio quello tra Dalla e la Città Eterna è stato un rapporto di amore corrisposto, che ha regalato la visionarietà poetica da cui sono nati capolavori assoluti. Ph. Monkeys Video LabFino alla metà degli Anni Ottanta, ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 22 settembre 2022) Debutta oggi 22 settembre ladedicata aall’interno del suggestivo scenario offerto dall’Araa Roma. L’istallazione rimarrà lì fino al prossimo 6 gennaio 2023, con l’obiettivo di celebrare e ricordare al meglio quello che è stato uno dei volti musicali più amati in Italia e all’Estero. La tappa nella Capitale segua quella di Bologna e anticipa le successive a Napoli, Pesaro e Milano. I visitatori si immergeranno in un vero e proprio viaggio visivo e sensoriale, che li porterà a contatto con le esperienze più memorabili del grande cantante. Proprio quello trae la Città Eterna è stato un rapporto di amore corrisposto, che ha regalato la visionarietà poetica da cui sono nati capolavori assoluti. Ph. Monkeys Video LabFino alla metà degli Anni Ottanta, ...

