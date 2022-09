L'ex consigliere di Putin fa arrabbiare Gentili: colpo di scena in studio (Di giovedì 22 settembre 2022) Che cosa ha in mente Vladimir Putin? La domanda viene rivolta a Sergey Markov, consigliere di Putin per tanti anni e Direttore dell'Istituto di ricerche Politiche di Mosca, durante l'intervista andata in onda nel corso dell'edizione del 21 settembre di Controcorrente, il talk show di Rete4 con Veronica Gentili al timone. L'esperto russo, ex fedelissimo del presidente della Russia, prova a tracciare un quadro del futuro: “Putin praticamente vuole cambiare la situazione. Tutti sanno che la Russia è un paese enorme e la popolazione dell'Ucraina è cinque volte inferiore a quella russa, dopo il golpe molti hanno avuto tanti problemi e sono scappati via e adesso ci sono solo 30 milioni di persone. In Russia 150 milioni. Ma i militari ucraini, cioè le persone che combattono, sono cinque volte in più di quelli ... Leggi su iltempo (Di giovedì 22 settembre 2022) Che cosa ha in mente Vladimir? La domanda viene rivolta a Sergey Markov,diper tanti anni e Direttore dell'Istituto di ricerche Politiche di Mosca, durante l'intervista andata in onda nel corso dell'edizione del 21 settembre di Controcorrente, il talk show di Rete4 con Veronicaal timone. L'esperto russo, ex fedelissimo del presidente della Russia, prova a tracciare un quadro del futuro: “praticamente vuole cambiare la situazione. Tutti sanno che la Russia è un paese enorme e la popolazione dell'Ucraina è cinque volte inferiore a quella russa, dopo il golpe molti hanno avuto tanti problemi e sono scappati via e adesso ci sono solo 30 milioni di persone. In Russia 150 milioni. Ma i militari ucraini, cioè le persone che combattono, sono cinque volte in più di quelli ...

