Italia-Inghilterra domani in tv | data | orario | canale e diretta streaming Nations League 2022 2023

La data, l'orario, la diretta tv e streaming di Italia-Inghilterra, match valevole per la quinta giornata della fase a gironi di Nations League A. Al 'Meazza' la rivincita dell'ultima finale degli Europea. Gli inglesi si presentano da ultimi in classifica, ancora a zero vittorie dopo quattro partite. Gli azzurri di Mancini cercano di restare in scia a Ungheria e Germania. La partita andrà in scena nella giornata di venerdì 23 settembre 20:45 e sarà trasmessa in diretta su Rai 1. In alternativa, Sportface vi fornirà news e approfondimenti nel corso della serata.

