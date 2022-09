Inter, Inzaghi ad andamento lento: in quota spuntano Stankovic e Chivu, per i bookie c'è anche Tuchel (Di giovedì 22 settembre 2022) L’avvio di campionato dell’Inter, con 12 punti conquistati in 7 giornate e un ritardo dalla vetta di 5 punti, non è stato... Leggi su calciomercato (Di giovedì 22 settembre 2022) L’avvio di campionato dell’, con 12 punti conquistati in 7 giornate e un ritardo dalla vetta di 5 punti, non è stato...

capuanogio : Martedì #Inzaghi affida alla #gds il suo sfogo sul momento dell'#Inter. Mercoledì e giovedì sulla #gds viene spieg… - SimoneTogna : #inter: sia ieri che oggi #marotta ha lavorato tutto il tempo in sede senza pensare ad un possibile sostituto di… - pisto_gol : L’#Inter di #Conte poteva non piacere, ma sapeva sempre cosa fare e come farlo.Quella di #Inzaghi è esattamente il… - pccpla : RT @capuanogio: Martedì #Inzaghi affida alla #gds il suo sfogo sul momento dell'#Inter. Mercoledì e giovedì sulla #gds viene spiegato che… - ABuonansegna : Tanto oggi lo mandano via. Ha parlato troppo. #Inzaghi #Inter -