Il sorprendente debuttante del Prisma di Prime Video

Leggi su davidemaggio

(Di giovedì 22 settembre 2022)- Mattia Carrano In geometria unè un poliedro formato da due poligoni paralleli e uguali, che ne costituiscono le basi, avente come facce laterali dei parallelogrammi, in numero pari al numero di lati del poligono di base. Nell’omonima serie, disponibile da oggi con i suoi otto episodi, le basi delsono i due gemelli Marco e Andrea, così simili d’aspetto, che proiettano sui lati tutte le loro possibili e celate identità. Prodotta da Cross Productions di Rosario Rinaldo,è diretta da Ludovico Bessegato, già dietro la macchina da presa di Skam Italia. E, in perfetta continuità con essa, racconta la generazione Z in tutta la sua complessità, porgendo particolare attenzione a tutte quelle fragilità che spesso i ragazzi si vedono costretti a ...