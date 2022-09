Il Pd ha tradito i suoi valori. E Renzi dovrebbe vergognarsi (Di giovedì 22 settembre 2022) Renzi? “dovrebbe vergognarsi”. Gli altri partiti? “Pensavano di cancellarci”. E il Pd in particolare? “Hanno tradito i valori del campo progressista”. Ci sarà una ragione se la senatrice del Movimento cinque stelle, Alessandra Maiorino, è in forte ascesa tra i pentastellati: il suo pensiero, ascoltandola, rispecchia pienamente quello di tanti attivisti che negli ultimi giorni stanno riempiendo le piazze. Specie sul tema del Reddito di cittadinanza. Lo stesso Reddito che ieri Renzi ha avvicinato al voto clientelare. “Il socio di Calenda dovrebbe vergognarsi per queste affermazioni, che peraltro ripete ossessivamente perché non ha nulla da proporre agli elettori – chiosa la Maiorino – Tra un jet privato e un altro Renzi insulta tante ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 22 settembre 2022)? “”. Gli altri partiti? “Pensavano di cancellarci”. E il Pd in particolare? “Hannodel campo progressista”. Ci sarà una ragione se la senatrice del Movimento cinque stelle, Alessandra Maiorino, è in forte ascesa tra i pentastellati: il suo pensiero, ascoltandola, rispecchia pienamente quello di tanti attivisti che negli ultimi giorni stanno riempiendo le piazze. Specie sul tema del Reddito di cittadinanza. Lo stesso Reddito che ieriha avvicinato al voto clientelare. “Il socio di Calendaper queste affermazioni, che peraltro ripete ossessivamente perché non ha nulla da proporre agli elettori – chiosa la Maiorino – Tra un jet privato e un altroinsulta tante ...

isitrulyithaca : @achondritee questo anche io, con reg secondo me non c'è paragone, ma la storia strappalacrime su Barty non la cono… - GravinoNadia : @PaulLamanski Be..lui è stato tradito per primo dai suoi collaboratori e dalla sua gente. Piu che di corna..si parl… - pastelflaive : @porcodiolamadon che lui ha tradito sua moglie con sta ragazza di 19 anni e poi voleva dare il nome dell'amante a u… - giambo31953788 : @berlusconi Liberale !? AJAHAHAHAHAH lei ci ha tradito, cavaliere!! li conosciamo bene i suoi gusti.. - paolopiva50 : Non è vero che il Movimento 5 stelle non ha «mai tradito» i suoi elettori -