Il Jobs act non è più di moda | ma ora non basta un ritocco Bisogna ricucire la ferita

di Bartolo Mancuso* Durante la campagna elettorale abbiamo sentito Enrico Letta parlare di "superare il Jobs act", una frase buona per attaccare Renzi e strizzare l'occhio all'elettorato di sinistra. Nuovamente si è scelto uno slogan vuoto, perché "superare" non vuol dire nulla. In Italia, sul lavoro, servirebbero tante cose. Ma, anzitutto, servirebbe una presa di posizione netta, di quelle che se sei un liberista ti scandalizzi, se sei la Confindustria ti arrabbi. Eccone una, che non sentiremo dire a Letta: prevedere la reintegrazione nel posto di lavoro del lavoratore licenziato ingiustamente, come prevedeva la formulazione originaria dell'art. 18 dello statuto dei lavoratori. L'art. 18, oltre a una conquista fondamentale del movimento operaio, ha rappresentato un argine simbolico fondamentale. E i simboli sono importanti. Lo hanno dimenticato in tanti a sinistra, ma ...

