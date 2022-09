GP Giappone, MotoGP: programma, orari e diretta tv (Di giovedì 22 settembre 2022) Il Motomondiale si è incredibilmente riaperto, con Francesco Bagnaia di Ducati che ha soltanto 10 punti da recuperare nei confronti di Fabio Quartararo di Yamaha. Attenzione, anche, ad Aleix Espargarò: lo spagnolo di Aprilia, poco considerato, paga “solo” 17 punti dalla vetta. La corsa nipponica della classe regina torna dopo una assenza dal 2019, con le tappe annullate a causa della pandemia Covid. L’ultimo vincitore, Marc Marquez, è anche l’ultima persona che Quartararo ha insidiato su questa pista, con l’italiano che punta al podio per allontanare possibili spettri di sorpassi. Il GP del Giappone di MotoGP ha una grande incognita. L’uragano Nanmadol si sta abbattendo sul Giappone, con 4 milioni di persone evacuate, due vittime e un centinaio di feriti. Gran Premio che, per essere disputato, ha avuto bisogno di un ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 22 settembre 2022) Il Motomondiale si è incredibilmente riaperto, con Francesco Bagnaia di Ducati che ha soltanto 10 punti da recuperare nei confronti di Fabio Quartararo di Yamaha. Attenzione, anche, ad Aleix Espargarò: lo spagnolo di Aprilia, poco considerato, paga “solo” 17 punti dalla vetta. La corsa nipponica della classe regina torna dopo una assenza dal 2019, con le tappe annullate a causa della pandemia Covid. L’ultimo vincitore, Marc Marquez, è anche l’ultima persona che Quartararo ha insidiato su questa pista, con l’italiano che punta al podio per allontanare possibili spettri di sorpassi. Il GP deldiha una grande incognita. L’uragano Nanmadol si sta abbattendo sul, con 4 milioni di persone evacuate, due vittime e un centinaio di feriti. Gran Premio che, per essere disputato, ha avuto bisogno di un ...

